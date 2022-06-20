كشفت تقارير إعلامية عن اتجاه داخل نادي الزمالك المصري لمعاقبة حارس مرماه، المصري محمد أبو جبل وذلك بسبب تعمده الهروب وعدم المشاركة أمام الأهلي في قمة الدوري المصري مساء أمس الأحد.

الزمالك سيعاقب محمد أبو جبل وطارق حامد

وكان الحارس المصري دخل في خلاف مؤخرًا مع الزمالك حول تجديد العقد، وسط تفكير منه بالانضمام لنادي النصر في صيف 2022.

وبحسب ما ذكره أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالفريق الكروي الأول في الزمالك، فإن النادي سيعاقب الحارس بعدم التجديد له وتوجيه الشكر له على الـ 4 سنوات التي قضاها مع الفريق الأبيض.

وكان أمير منصور ألمح أيضًا إلى أن النادي سيحقق مع لاعب خط الوسط طارق حامد بسبب غيابه لفترة طويلة عن تدريبات النادي بسبب الإصابة التي زادت مدتها عن شهرين وهي تحتاج لـ شهر حسبما أكد مسؤول الزمالك.

محمد عواد أجاد في القمة

يذكر أن الحارس محمد عواد هو من حرس مرمى الزمالك أمام الأهلي في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وقدم مستوًى فنيًا طيبًا.