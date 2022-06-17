يواصل مسؤولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، محاولاتهم من أجل التعاقد مع المدير الفني زين الدين زيدان لقيادة الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

سان جيرمان يفاوض زيدان وبديله

وينتهي عقد المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2023، إلا أن الإدارة ترغب في إقالته.

وذكرت شبكة RMC الفرنسية، أن باريس سان جيرمان يعمل بشكل متزامن في التفاوض مع زين الدين زيدان، والمدير الفني لفريق نيس، كريستوف جالتيه، الذي يبدو الخيار المفضل للمستشار الرياضي لويس كامبوس.

وأشارت الشبكة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان في مفاوضات متقدمة بشأن زيدان، والمناقشات بشأن تعيين مدرب ريال مدريد السابق تجري جنبًا إلى جنب مع المفاوضات مع نيس من أجل جالتيه.

وأضافت RMC: “رفض المدرب الفرنسي في وقت سابق التعاقد مع الفريق الباريسي، على الرغم من أن النادي لم يتخل عن ضمه”.

باريس سان جيرمان هذا الموسم

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 86 نقطة من 38 مباراة، فيما ودع بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الذي توج باللقب.