أظهرت فيديوهات مرعبة اشتعال النيران في مناطق بإسبانيا، دقت ناقوس الخطر لصيف مخيف غير مسبوق في أوروبا.

وكافح رجال إطفاء في إسبانيا لاحتواء حرائق غابات، الأحد، وسط موجة حر غير معتادة في أوروبا الغربية في هذا الوقت من العام.

وقالت السلطات الإقليمية: إن أسوأ الأضرار التي لحقت بإسبانيا كانت في مقاطعة زامورا الشمالية الغربية حيث أتت النيران على أكثر من 25 ألف هكتار (61 ألف فدان).

ارتفاع درجات الحرارة:

وقالت السلطات الإسبانية: إنه بعد 3 أيام من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة وانخفاض الرطوبة، جاءت بعض فترات الراحة مع انخفاض درجات الحرارة صباح الأحد.

وسمح ذلك لحوالي 650 من رجال الإطفاء بدعم من طائرات إغراق المياه بإنشاء محيط حول الحريق الذي اندلع في سييرا دي لا كوليبرا في زامورا.

وحذرت السلطات من أنه لا يزال هناك خطر من أن يؤدي تحول غير مواتٍ في الطقس إلى تجدد النيران التي تسببت في إخلاء 18 قرية.