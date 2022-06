أظهرت فيديوهات مرعبة اشتعال النيران في مناطق بإسبانيا، دقت ناقوس الخطر لصيف مخيف غير مسبوق في أوروبا.

وكافح رجال إطفاء في إسبانيا لاحتواء حرائق غابات، الأحد، وسط موجة حر غير معتادة في أوروبا الغربية في هذا الوقت من العام.

وقالت السلطات الإقليمية: إن أسوأ الأضرار التي لحقت بإسبانيا كانت في مقاطعة زامورا الشمالية الغربية حيث أتت النيران على أكثر من 25 ألف هكتار (61 ألف فدان).

وقالت السلطات الإسبانية: إنه بعد 3 أيام من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة وانخفاض الرطوبة، جاءت بعض فترات الراحة مع انخفاض درجات الحرارة صباح الأحد.

Subscribe 👉 TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz

😱🔥Terrible images in #Peramola, a municipality in Spain, part of the province of Lleida. A forest fire is raging in #Spain.#wildfire #Wildfires #bushfires #fire #fires #Incendio #ClimateChange #ClimateCrisis #weather #Climat pic.twitter.com/OjOlfgH5ns

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) June 19, 2022