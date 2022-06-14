تواجه سيدة أمريكية حكمًا بالسجن مدى الحياة؛ بسب مقال كتبته بعنوان “كيف تقتلين زوجك” أرشد الشرطة إلى جريمتها في قتل زوجها طمعًا في التأمين.

قتلت زوجها بالرصاص

وأصدرت محكمة أميركية، صباح اليوم، حكما بالسجن مدى الحياة مع إمكانية إطلاق السراح المشروط، على نانسي بروفي (71 عامًا)، بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية في 25 مايو، بعد محاكمة استمرت 7 أسابيع.

وأوضحت قناة KGW-TV، أن ممثلي الادعاء أشاروا إلى أن نانسي قامت قتل زوجها دان بروفي (63 عامًا) رميًا بالرصاص، داخل محل عمله في معهد أوريغون للطهي، طمعًا في اكتساب المبلغ التأمينية على الحياة الذي كان يمتلكه.

وكان الدليل الأوضح للاستدلال على جريمة السيدة السبعينية، متمثلًا في مقال صادم على مدونتها بعنوان “كيف تقتلين زوجك”، واصفة 5 دوافع رئيسة يمكن استخدامها في روايات عن قتل النساء لأزواجهن، كما اقترحت عدًدا من الأسلحة لتنفيذ الجريمة، معتبرة أن السم ليس فكرة جيدة لتنفيذ الأمر.

البحث عن أسلحة على الإنترنت

ومن حديث الادعاء، اتضح أن نانسي قد اشترت سلاحًا ناريًا قبل فترة، كما اتضح أن الزوجين واجها أعباءً مالية خلال الفترة الأخيرة.

وبالرغم من ذلك حشد فريق الدفاع شهادات تؤكد عمق علاقة نانسي بزوجها؛ كما شددت هي نفسها على أنهما كانا بصدد تنفيذ خطة لتخفيف أعبائهما المادية، وأنهما اشتريا بوليصة تأمين كبيرة على الحياة في إطار ذلك.

وفيما يتعلق ببحثها على الإنترنت عن بعض الأسلحة، بررت ذلك بأنها احتاجت معلومات عن بعض الأسلحة للتحضير لكتابة رواية مستقبلية.