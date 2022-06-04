أكد الاختصاصي المعتمد في علاج استخدام التبغ، هاجد الذيابي، أن تحديد نقاط بيع التبغ ومنتجاته خارج المدن، من الممكن أن يساعد في صعوبة الحصول عليه وبالتالي الإقلاع عنه.

انتشار التبغ:

وتابع الذيابي خلال تصريحات إلى برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، أن العامل الرئيسي لانتشار التبغ هو قبول المجتمع للتدخين، وأحد أسباب قبول المجتمع للتدخين، هو سهولة الوصول له.

وأضاف أنه ربما لو حددنا نقاطًا لبيع التبغ خارج المدن، سيصعب ذلك من الوصول إلى التبغ ومنتجاته، وهو ما سينعكس إيجابًا على الحد من عملية انتشار التبغ.

نسبة المدخنين:

وأشار الدكتور الذيابي، إلى أن نسبة المدخنين في العالم 22.3%، وأن نسبة التدخين في السعودية -وفقًا لآخر إحصائية- سجلت 19.8%. فيما سجلت في الولايات المتحدة الأمريكية 20.8%.