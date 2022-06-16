أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل متظاهر اليوم الخميس، خلال الاحتجاجات في مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم.

وأوضحت في بيان أن الشخص قد توفي إثر إصابته بطلق ناري متناثر في الصدر والبطن.

ارتفاع عدد القتلى

كما أشارت إلى أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع بذلك إلى 102 منذ بدء التظاهرات التي تخرج بانتظام.

يذكر أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في الخرطوم، فضلًا عن الاشتباكات التي وقعت بين قواتها وبي المتظاهرين منذ بداية اليوم.

وتشير المتابعات إلى أن معظم قتلي الاحتجاجات في الخرطوم من الشباب؛ إلا أن قيادات الجيش قد وعدت بالتحقيق في الوقائع.

الحوار الوطني

وفي الوقت الذي دارت فيه الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين؛ تولى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري، رئاسة الاجتماع التشاوري الأول بين اللجنة العسكرية الثلاثية وقوى الحرية والتغيير “مجموعة التوافق الوطني”.

وأكد في تصريحات صحافية؛ أن اللقاء يأتي في إطار التشاور حول إدارة الحوار الوطني.