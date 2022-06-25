أثار علي البليهي، لاعب الهلال، غضب جماهير النادي؛ وذلك بسبب تصرفاته في مباراة الفتح التي أُقيمت أول أمس الخميس في الجولة الـ29 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى البليهي بطاقة صفراء في مباراة الفتح ليتأكد غيابه عن مواجهة الفيصلي في الجولة الأخيرة من الدوري بعد غد الاثنين، وهي مباراة مفصلية في حال فوز أزرق الرياض فسوف تحسم له لقب الدوري.

جماهير الهلال تنتقد علي البليهي:

وأكدت الجماهير على أن تصرفات البليهي في مباراة الفتح تُظهر مدى عدم وعيه بأهمية مباراة الفيصلي وأن ضياع الدوري قد يكون بسببه كونه عنصرًا مهمًّا في الفريق الأول.

وكان الكوري الجنوبي جانغ هيون سو مدافع الهلال وجه لومًا إلى البليهي بعد تلقيه البطاقة الصفراء قائلًا له: “لماذا يا علي؟!”.

وربما يفكر فهد بن نافل رئيس النادي في توقيع عقوبة على البليهي بعد تلقيه البطاقة الصفراء في لقاء الفتح.