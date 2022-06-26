أعلنت كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة عن فتح باب التسجيل للقبول للعام التدريبي المقبل لخريجي المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها, ابتداءً من يوم 25 من شهر ذي الحجة المقبل.

آلية التقديم

وأوضحت الكلّية أن التقديم سيتاح عبر البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” ويستمر لمدة خمسة أيام, ويشمل تخصصات الفندقة, والسياحة والسفر, وإدارة الفعاليات, وتخصص إنتاج الطعام, وخدمة الطعام.

مكافأة مالية

وبيّنت أن المتدرب يحصل على مكافأة مالية شهرية, ويتاح له مواصلة التدريب داخل وخارج المملكة بعد إكمال البرنامج التدريبي الذي يهدف إلى تخريج كوادر فنية مؤهلة علمياً للعمل في المجالات الفندقية والسياحية والعمل في القطاعين الحكومي والخاص.