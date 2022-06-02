أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية.

درجات الحرارة العظمى:

وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن مكة المكرمة سجلت 48 درجة مئوية، والمدينة 44 والرياض 41 والدمام 42 وجدة 38 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، تعلوها أبها 19، ثم سكاكا 21 وطريف والقريات 22، والوجه 23، .

وسجلت كل من ينبع والدمام وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%و95%.