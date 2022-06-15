كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجات حرارة اليوم الأربعاء.

المدن الأعلى والأقل حرارة:

وتوقع المركز في إنفوجراف، أن تشهد مكة المكرمة أعلى حرارة اليوم بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل الطائف والقريات أقل حرارة عند 19 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في بعض المدن كالتالي: مكة المكرمة 45، والمدينة المنورة والدمام وبريدة والأحساء وحفر الباطن 44، والدوادمي وينبع والخرج والمجمعة 43.

بينما تسجل الرياض ووادي الدواسر وشرورة 42، فيما تشهد مدن نجران وبيشة ورفحاء 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى، فتسجل الطائف وطريف والقريات 19، أما الباحة 21، وعرعر وسكاكا ونجران وبيشة والوجه 25.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ساحل البحر الأحمر, ولا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.