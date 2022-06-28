كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية، فيما تسجل مدينة القريات الأدنى في درجات الحرارة بـ19 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 مئوية، تليها وادي الدواسر وشرورة بـ 44 مئوية، ثم الأحساء والخرج والمدينة المنورة بـ 43، تليهما الرياض والدمام 42، وتسجل حفر الباطن 41.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات في أدنى القائمة بـ19 درجة مئوية، فيما سجلت طريف وأبها 20، أما الطائف وينبع ورفحا فسجلوا 24 درجة مئوية.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.