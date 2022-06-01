توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

درجات الحرارة اليوم:

وبحسب الأرصاد، جاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة كالتالي: مكة المكرمة 46 درجة مئوية، والمدينة المنورة 44، والرياض ووادي الدواسر وسكاكا ورفحاء والخرج والعلا والأحساء 42، وعرعر والدوادمي وبريدة 41 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى، على بعض المدن، فهى كالتالي: الباحة 17 درجة مئوية، وأبها 18، وطريف 21، والطائف 22، ونجران 23، وينبع 24، وحائل 25، والرياض 27، وجدة والدمام وتبوك 27، والمدينة المنورة والدمام وجازان 28، ومكة المكرمة 30 مئوية.