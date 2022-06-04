توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مدينتي مكة المكرمة وحفر الباطن تسجلان أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، فيما ستسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ17 درجة مئوية.

درجات الحرارة الكبرى:

وجاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كما يلي: مكة المكرمة وحفر الباطن 46 درجة مئوية، والمدينة المنورة والإحساء 44 درجة، ورفحاء 45 درجة، سكاكا وينبع والعلا والخرج 43 درجة، الرياض والدمام وبريدة وعرعر 42 درجة، بينما تسجل المجمعة 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كما يلي: أبها 17 درجة، والباحة 18، والطائف 20، القريات 21، طريف 22، وتبوك وبيشة 23 درجة مئوية، مقابل 24 درجة في نجران، بينما تسجل مدن بريدة وحائل وسكاكا والدوادمي والعلا 25 درجة مئوية.