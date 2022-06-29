أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مكة المكرمة والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم بـ44 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ20 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة والخرج تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم بـ44 مئوية، تليها وادي الدواسر والأحساء بـ 43 مئوية، ثم الدمام وسكاكا وشرورة وحفر الباطن بـ 42، تليهما المدينة المنورة وبريدة والدوادمي والعلا والوجة ورفحاء والمجمعة 41.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ20 درجة مئوية، فيما تسجل الباحة 22، وطريف والطائف 23.