أعلنت مكتبة جرير عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف بمسميات (محاسب مبيعات ، مسؤول مبيعات ، فني صيانة هواتف) للرجال والنساء ، من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في معارضها في الرياض، الدمام، الخبر، الجبيل وفق التالي:
- محاسب مبيعات – كاشير – للرجال والنساء
- مسؤول مبيعات – بائع – للرجال والنساء
- فني صيانة هواتف – للرجال والنساء
– الشروط:
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سعودي / سعودية الجنسية.
- شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
- مهارات في التواصل والتعامل مع العملاء.
– المزايا:
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رواتب أساسية تبدأ من (5,600) شهرياً فأعلى (تحدد الرواتب بعد المقابلة).
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نظام عمولات شهري
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إجازة يومين في الأسبوع
- تدريب على رأس العمل
- تأمين طبي
طريقة التقديم
– للتقديم على الوظائف من خلال تعبئة نموذج التوظيف على الرابط التالي (اضغط هنا).
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