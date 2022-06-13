أعلنت مكتبة جرير عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف بمسميات (محاسب مبيعات ، مسؤول مبيعات ، فني صيانة هواتف) للرجال والنساء ، من حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) في معارضها في الرياض، الدمام، الخبر، الجبيل وفق التالي:

محاسب مبيعات – كاشير – للرجال والنساء مسؤول مبيعات – بائع – للرجال والنساء فني صيانة هواتف – للرجال والنساء

– الشروط:

سعودي / سعودية الجنسية.

شهادة الثانوية فأعلى (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

مهارات في التواصل والتعامل مع العملاء.

– المزايا:

رواتب أساسية تبدأ من (5,600) شهرياً فأعلى (تحدد الرواتب بعد المقابلة).

نظام عمولات شهري

إجازة يومين في الأسبوع

تدريب على رأس العمل

تأمين طبي

طريقة التقديم

– للتقديم على الوظائف من خلال تعبئة نموذج التوظيف على الرابط التالي (اضغط هنا).