عرضت مكتبة ضخمة في الدمام، 300 ألف كتاب ومُجلد للبيع، بسعر ريال واحد لكل كتاب، وذلك بعد إعلان إفلاسها.

كتب في كراتين:

ونشر عضو الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، محمد العنيزان، مقطع فيديو يظهر تعبئة الكتب داخل كراتين كبيرة الحجم، وعرضها للبيع بأقل من سعرها الأصلي.

كم يحز في خاطري انتشار مثل هذه المقاطع لبعض المكتبات ودور النشر التي تعلن اقلاسها او تصفيتها في ظل انحسار الشراء والعزوف عن القرآءة لدى الناس..

هل يعقل ان يعرض اكثر من 300 الف كتاب بريال واحد لكل غلاف او مجلد! pic.twitter.com/WC6WVHgyPe — محمد العنيزان (@abumoath1) June 12, 2022

وقال: “عرض البيع لكامل الكمية جملة، في مستودع دار الراوي بالدمام، والبيع بالجملة دفعة واحدة لطرف واحد كما أفادني صاحب الدار”.

1600 كرتونة كبيرة:

وتابع: “الكتب وضعت في أكثر من 1600 كرتونة من الحجم الكبير، وجمعت معلوماتها في ملف واحد يحتوي على عنوان كل كتاب واسم مؤلفه ودار النشر، وعدد المجلدات إذا كان الكتاب أكثر من مجلد، وسعر النسخة وعدد النسخ والسعر الإجمالي”.