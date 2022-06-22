أشاد ملك الأردن، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بنتائج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ستبقى سندًا وعضدًا للأمتين العربية والإسلامية.

وبعد مغادرة ولي العهد الأردن اليوم قال الملك عبد الله الثاني في تغريدة على تويتر: أخي سمو الأمير محمد بن سلمان، شرّفت دارك وأهلك في الأردن.

وتابع : ستظل السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سندًا وعضدًا لأمتيها العربية والإسلامية، وسنظل في الأردن، المعين والجار الأمين، لجميع الأشقاء العرب لما فيه خير بلادنا وشعوبنا.