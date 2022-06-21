قلد ملك الأردن، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان قلادة الحسين بن علي تجسيدًا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين.

أرفع وسام في الأردن:

وتعد القلادة أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

ووصل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، العاصمة الأردنية عمان، حيث كان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

استقبال ولي العهد:

كما كان في استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد.

جولة ولي العهد:

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لـ الأمير محمد بن سلمان، فقد غادر اليوم الاثنين 21/ 11/ 1443هـ الموافق 20/ 6/ 2022م لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا)، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.