أعلن الإعلام الرسمي في البحرين أن ملك البحرين حمد بن عيسى أصدر مرسومًا بتعديل وزاري وتعيين محمد بن مبارك بن دينة وزيرًا جديدًا للنفط والبيئة.

من هو محمد بن مبارك بن دينة؟

محمد مبارك بن دينة مهندس وأستاذ جامعي وسياسي بحريني، وشغل منصب المبعوث الخاص لملك البحرين لشؤون المناخ بدرجة وزير.

وحصل ابن دينة على شهادة الثانوية العامة من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين في عام 1990، كما حصل على شهادة البكالوريوس في هندسة بترول من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 1995، ثم حصل على شهادة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة في عام 1999، ثم حصل على دبلوم عالٍ في الدراسات العليا من كلية لندن الإمبراطورية بالمملكة المتحدة في عام 2006.

المسيرة المهنية والسياسية:

وبدأ محمد بن مبارك بن دينة العمل في شركة نفط البحرين الوطنية في وظيفة مهندس خزان متدرب من يونيو إلى أغسطس 1993، ثم ترقى إلى مهندس بترول من 1993 إلى 1996، ثم انتقل للعمل في جامعة البحرين كمساعد أستاذ جامعي في كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية من 1996 إلى 2006، ثم ترقى إلى أستاذ مساعد من 2007 إلى 2013، ثم شغل منصب مدير الاعتمادية وضمان الجودة في كلية الهندسة من 2012 إلى 2013، كما حصل على منحة برنامج فولبرايت للعمل في جامعة تكساس.

وفي ديسمبر 2020 صدر مرسوم ملكي رقم (82) لسنة 2020 بتعيين ابن دينة مبعوثًا خاصًّا لشؤون المناخ بدرجة وزير. وفي عهده تم تجديد منح الثقة لمملكة البحرين كنائب رئيس للجمعية العامة للبيئة. كما فازت مملكة البحرين بالعضوية الرئيسية للجنة التنفيذية في بروتوكول مونتريال للسنة الثانية على التوالي وبمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمرة الأولى على مستوى دول الخليج العربي.