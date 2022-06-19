نعى مغردو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجندي أول ممدوح الحارثي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض، داعين الله أن يرحمه ويتقبله من الشهداء.

استشهاد ممدوح الحارثي

وقدم مغردون التعازي عقب إعلان المديرية العامة للدفاع المدني عن استشهاد أحد أفرادها أثناء مكافحة حريق في الرياض. وقالت المديرية: “ننعي الجندي أول ممدوح بن صالح الحارثي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل بمدينة الرياض”.

التضحية والفداء

من جانبه، قال المدرب في الكود السعودي للحماية من الحرائق سلمان القحطاني: “نسأل الله له الرحمة والجنة وأن يتقبله شهيداً.. تعازينا لأسرته وجميع زملائه سائلين المولى عز وجل أن يخفف مُصابهم ويُبْعِد عنهم مشاعر الحزن والألم”.

وأضاف: “ستبقى ذكراك خالدة مع قائمة شهداء الدفاع المدني الذين قدموا حياتهم وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء”. ولفت أحد المغردين: “الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله من الشهداء وأن يلهم أهله الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون”.

إشادة بجهود الدفاع المدني

وأضافت مغردة أخرى : “اللهم اغفر له وارحمه واجعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنه بلا سابقة عذاب ولا حساب”.

وأكد آخر أن ما يقدمه أبطال الدفاع المدني شيء لا يوصف في الدفاع عن المدنيين والأسر والإنسانية وخلق الإسلام، داعيًا لتقبل الشهيد الحارثي في منازل الشهداء.

فيما قام آخر بإطلاق صدقة جارية عن الشهيد الحارثي، وذلك عن طريق توفير مياه الشرب في المناطق والقرى الأشد احتياجا للماء.