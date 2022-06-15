تحدث المدرب سعد الشهري، المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأولمبي، عن فوز منتخبه على المنتخب الأسترالي بنتيجة 2/ 0 في نصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وكان الأخضر فاز على أستراليا بنتيجة 2/ 0 ليعبر إلى النهائي الذي يُقام الأحد المقبل.

الفرص الضائعة تُقلق سعد الشهري:

وحذر الشهري من كثرة الفرص المهدرة لـ الأخضر التي عانى منها في مباراة أستراليا اليوم.

وأضاف الشهري: “نسعى للتتويج باللقب.. سواء أمام اليابان (القوية)، أو أوزباكستان (المستضيفة)”.

وفي وقت سابق، فاز حامد الغامدي بجائزة رجل مباراة السعودية وأستراليا، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد أن ساهم في فوز الأخضر الأولمبي بثنائية دون رد والتأهل لنهائي البطولة.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اللاعب حامد الغامدي بعد تألقه في مباراة أستراليا حيث فاز الأخضر بهدفي حسن العيسى وأيمن يحيى.