ناشد مغردون، وزارة التعليم، بإعادة النظر في نظام الفصل الدراسي الثالث، وذلك مع قرب الاختبارات النهائية.

وأكد المغردون أن قرار الفصول الدراسية الثلاثة ليس عيبًا لكنه مرهق للطلاب وأولياء أمورهم، فقال أحد الأشخاص بعد أن تصدر وسم “الفصل الدراسي الثالث” موقع “تويتر”، إن نظام الفصلين الدراسيين مُتبع في أمريكا والصين وهي دول رائدة في المجال العلمي والمجال التجاري وكذلك أغلب دول العالم تعتمد في مدارسها نظام الفصلين الدراسيين، مناشدًا الوزارة بمراجعة قرار الفصول الدراسية الثلاثة.

تعود على نظام الفصلين

وأوضحت مغردة أخرى أن نظام الترمين تعودت عليه الأسر والطلاب، وأخرج أيضًا الأطباء والجراحين والوزراء والشيوخ، لافتة إلى أن المملكة الأولى عالمياً بكل المجالات الصحية والصناعية والتعليمية. وناشد أحد المتابعين وزارة التعليم بمراجعة القرار حتى لا تتأثر مخرجات التعليم والتي هي من أولى اهتمامات الوزارة.

وكانت وزارة التعليم اعتمدت تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر، حيث يبدأ الطلاب والطالبات أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني اعتباراً من الأحد 20 ذي القعدة، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث

وتبدأ الاختبارات التحريرية حضورياً لجميع المراحل الدراسية اعتباراً من الأحد 27 ذي القعدة وحتى الخميس 1 ذي الحجة المقبل، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 ذي الحجة. سائلين الله لأبنائنا وبناتنا التوفيق والسداد في اختباراتهم وتحقيق تطلعات الوطن وأسرهم، ونشكر كل من ساهم في إنجاح رحلتهم التعليمية من معلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وأولياء أمورهم.