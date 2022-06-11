نجح منتخب أستراليا الأولمبي في التأهل لنصف نهائي كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، بعد الفوز على تركمنستان بهدف دون رد في دور ربع النهائي.

منتخب أستراليا أول المتأهلين:

وكان المنتخب الأسترالي سجل هدفه الأول في شباك منتخب تركمنستان في الشوط الثاني.

وسينتظر المنتخب الأسترالي، الفائز من مباراة السعودية وفيتنام في دور نصف النهائي.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب فيتنام في دور ربع النهائي من البطولة، غدًا الأحد، حيث تقام المباراة في السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وسوف تنطلق المباراة الثانية اليوم من مباريات دور ربع النهائي في البطولة بين منتخبي أوزبكستان والعراق، في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية.