انتهت، منذ قليل، مباراة الإمارات ضد منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي في تصفيات كأس العالم 2022، بفوز الكنغر بصعوبة بهدفين مقابل هدف.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة الإمارات ضد منتخب أستراليا بشكل سريع، وتصدى رايان لفرصة خطيرة من الأبيض عند الدقيقة 18، قبل أن يبعد كرة أخرى من حارب عبدالله عند الدقيقة 34.

واستمرت محاولات المنتخبين أملًا في فض اشتباك التعادل السلبي مبكرًا، وتسهيل مهمته في خطف الثلاث نقاط، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

فوز منتخب أستراليا ضد الإمارات:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تألق رايان وتصدى لتسديدة من حارب عبدالله، قبل أن ينجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم في هز الشباك عند الدقيقة 52 عن طريق جاكسون إرفاين.

ونجح منتخب الإمارات الأول لكرة القدم في تسجيل التعادل عند الدقيقة 56 عن طريق كايو كانيدو، وأهدر غودوين فرصة إحراز الهدف الثاني في شباك الأبيض، وتصدى خالد عيسى لتسديدة من ماكلارن.

وتمكن هروستتيتش من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز منتخب أستراليا ضد الإمارات، ليضرب موعدًا من بيرو في الملحق النهائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.