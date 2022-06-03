أصبح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم بمثابة العقدة لنظيره الإسباني في المباريات الأخيرة، بعد تعادلهما في دوري الأمم الأوروبية.

تعادل إسبانيا ضد البرتغال

ولعب إسبانيا ضد البرتغال بالأمس على ملعب “بينتو فيامارين”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، وتقدم الماتادور عن طريق ألفارو موراتا عند الدقيقة 25، وتعادل ريكاردو هورتا عند الدقيقة 82.

ويحتل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في المركز الثاني في مجموعته بدوري الأمم الأوروبية برصيد نقطة واحدة، وحلت إسبانيا ثانيًا، فيما تتصدر التشيك المجموعة برصيد 3 نقاط.

منتخب البرتغال يتألق

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” إلى أن إسبانيا لم تستطع الفوز على منتخب البرتغال الأول لكرة القدم للمباراة السادسة على التوالي، حيث خيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات، فيما خسرت مرة.

وأشارت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم حقق أسوأ سلسلة نتائج أمام فريق واحد على مدار تاريخه في جميع البطولات.