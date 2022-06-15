يُقدم منتخب السعودية الأولمبي مستوى مميزًا ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقامة في أوزبكستان.

منتخب السعودية إلى النهائي:

ولعب منتخب السعودية ضد أستراليا اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدفين دون رد، لينتظر الفائز من مباراة أوزبكستان واليابان، لملاقاته في النهائي.

الأخضر يتألق في البطولة:

ويسير الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري بشكل مميز، ليكون المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

وخاض الأخضر 5 مباريات في كأس آسيا تحت 23 عامًا، 3 مباريات في مرحلة المجموعات، حيث فاز على طاجيكستان والإمارات، وتعادل مع اليابان، قبل أن يُطيح بمنتخب فيتنام من الدور رفع النهائي، ويتجاوز عقبة أستراليا اليوم.

ويُعد منتخب السعودية هو الأقوى هجوميًّا ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 11 هدفًا، بالإضافة إلى تصدره قائمة الأقوى دفاعيًا، حيث إنه لم يستقبل أي هدف حتى الآن.