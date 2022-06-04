يتفوق منتخب السعودية تحت 23 سنة على منتخبي أستراليا وأوزبكستان، وذلك ضمن قائمة أعلى 5 منتخبات من ناحية القيمة التسويقية في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

منتخب السعودية الثالث في قائمة أعلى 5 منتخبات:

ويتواجد بالمركز الأول منتخب كوريا الجنوبية برصيد 15 مليون يورو كأعلى منتخب قيمة تسويقية في البطولة، المركز الثاني لـ منتخب اليابان برصيد 6 ملايين و53 ألف يورو، المنتخب السعودي ثالثًا برصيد 6 ملايين و38 ألف يورو، المنتخب الأسترالي رابعًا برصيد 5 ملايين و83 ألف يورو، منتخب أوزبكستان خامسًا برصيد 4 ملايين و90 ألف يورو.

ويستعد الأخضر لمواجهة المنتخب الياباني الاثنين المقبل في الجولة الثانية بدور المجموعات في البطولة الآسيوية، وذلك بعد فوزه على طاجيكستان بخماسية دون رد.