تراجع منتخب السعودية الأول في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الجديد للمنتخبات عن شهر يونيو، الذي أُعلن عنه، اليوم الخميس.

منتخب السعودية في تصنيف فيفا الجديد

وجاء منتخب السعودية الأول لكرة القدم في المركز الـ53 عالميًا في تصنيف فيفا الجديد، والسادس على الصعيد العربي والآسيوي بـ1435.74 نقطة.

وتراجع منتخب السعودية من المركز الـ49 إلى المركز الـ53 بعد خسارته أمام كولومبيا وفنزويلا في المباراتين الوديتين خلال معسكره الذي أُقيم بإسبانيا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022.

وجاء ترتيب المنتخبات الأوائل على الصعيد الآسيوي كالتالي؛ إيران في الصدارة، ثم اليابان، يليه منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، وحلت أستراليا رابعة، ثم قطر في المركز الخامس.

البرازيل في صدارة التصنيف العالمي

وحافظ منتخب البرازيل الأول لكرة القدم على صدارة تصنيف فيفا، وحلت بلجيكا في المركز الثاني، ثم الأرجنتين، وتراجعت فرنسا إلى المركز الرابع، بعد تراجع نتائجها في بطولة دوري الأمم الأوروبية.