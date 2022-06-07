يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، لمواجهة فنزويلا وديًّا، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

السعودية ضد فنزويلا:

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، في ثاني ودياته بإسبانيا بعد مواجهة كولومبيا التي خسرها بهدف دون رد.

وتُعد فنزويلا هي الخصم رقم الـ117 الذي يواجه منتخب السعودية الأول لكرة القدم خلال مبارياته الدولية، وتطمح كتيبة رينارد في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

منتخب السعودية في المباريات الودية:

وخاض منتخب السعودية الأول لكرة القدم طوال تاريخه 116 منتخبًا خلال 246 مباراة ودية سابقة، وكان آخرها مواجهته ضد كولومبيا، وسيكون منتخب فنزويلا الخصم رقم 32 الذي لعب أمام الأخضر مباراة واحدة.

ونجح الأخضر في تحقيق 99 فوزًا خلال مباريات الودية السابقة، ويسعى اللاعبون للفوز رقم 100، وخيم التعادل على نتيجة 66 لقاء، وتلقى المنتخب 81 هزيمة.