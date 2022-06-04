سقط منتخب فرنسا حامل لقب دوري الأمم الأوروبية، بفخ الخسارة أمام منتخب الدنمارك بهدفين لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

أسبقية فريق فرنسا لم تشفع له !

وفي الشوط الثاني، من اللقاء كانت الأسبقية للمنتخب الفرنسي عبر النجم كريم بنزيما بالدقيقة الـ52، ثم تمكن منتخب الدنمارك من إحراز هدفين عبر أندرياس كورنلويس في الدقيقتين الـ68 والـ88.

المنتخب الفرنسي سيواجه كرواتيا في الجولة الثانية من البطولة الاثنين المقبل، بينما يواجه منتخب الدنمارك، نظيره النمساوي.

وكان المنتخب الفرنسي تُوج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا تحت قيادة المدرب ديديه ديشان.

يذكر أن منتخب فرنسا فقد كيليان مبابي ورفائيل فاران في لقاء الدنمارك بسبب الإصابة.