واصل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الفرنسي ديديه ديشان، عثراته ونتائجه السلبية في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد التعادل مع منتخب النمسا بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة.

وكان المنتخب النمساوي بادر بالتسجيل عبر اللاعب أندرياس وايمان، ثم تعادل الفرنسي كيليان مبابي لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ84.

منتخب فرنسا يواصل نتائجه السلبية:

وكان الفريق الفرنسي خسر من منتخب الدنمارك بهدفين لهدف، ثم تعادل مع المنتخب الكرواتي قبل التعادل مع النمسا.

يذكر أن المنتخب الفرنسي كان تُوج بلقب دوري أمم أوروبا في نسخة الموسم الماضي، بعد تفوقه في المباراة النهائية على المنتخب الإسباني بنتيجة هدفين لهدف.

ويسعى المنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه.