تلقى منتخب مصر الأول لكرة القدم، هزيمة مدوية أمام المنتخب الإثيوبي بنتيجة هدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

تفوق واضح لإثيوبيا

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بتفوق المنتخب الإثيوبي بنتيجة هدفين دون رد، عبر اللاعبين داوا هوتيسا وشيمس بيكلي في الدقيقتين الـ22 و الـ40، وسط أداء كارثي دفاعيًا وهجوميًا من قبل لاعبي الفريق المصري.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق منتخب إثيوبيا الذي كان قريبًا من تسجيل الهدفين الثالث والرابع، وسنحت فرصة واحدة هجوميًا للمنتخب المصري في الدقيقة الـ88 عبر اللاعب عمر كمال عبدالواحد، في ظل فقر هجومي ودفاعي عانى منه الفراعنة.

منتخب مصر يخسر من إثيوبيا بعد مرور 32 سنة

وللمرة الأولى منذ عام 1989 يتلقى المنتخب المصري الهزيمة أمام المنتخب الإثيوبي.