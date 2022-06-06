أعلنت منصة إحسان أن إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليارين و300 مليون ريال؛ استفاد منها أكثر من 4 ملايين مستفيد، وتجاوزت عمليات التبرع أكثر من 32 مليون عملية تبرع.

منصة إحسان تطلق مسار الدعم السكني

وفي وقت سابق أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري ” إحسان ” مسار الإسكان ضمن فرص التبرع، بالتكامل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الإسكان التنموي؛ بهدف المساهمة في توفير المساكن الملائمة لـ 100 أسرة مستحقة كمرحلة أولى، بما يمنح الاستقرار وسبل العيش الكريمة، والاستمرار في دعم المنصة للفرص الخيرية عبر خدمات نوعيّة ومتجددة.

شروط استحقاق دعم إحسان

وتتضمن شروط الاستحقاق أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مستفيداً من إحدى الجمعيات الرسمية، وأن يكون مستحقاً للدعم السكني. وتتكفل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بنسبة 33% من تكلفة الوحدة السكنية دعماً للمستفيدين.