أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري (منصة إحسان) البدء باستقبال طلبات الأضاحي، وذلك للسنة الثانية على التوالي عبر برنامج الأضاحي، الذي أطلقته المنصة بالشراكة مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي).

ويأتي استقبال الطلبات؛ بهدف تسهيل أداء النسك رقمياً على الحجاج والمضحّين دون عناء، علماً أن البرنامج يُمكن طالبي الأضاحي تلقائياً من توكيل المنصة بالهدي وتوزيع الأضاحي والصدقات إلى مستحقيها وتوزيعها خلال أوقاتها الشرعية.

كما يتيح البرنامج لمستخدميه الاختيار من بين عدة منتجات، منها الأضحية والهدي خلال موسم الحج، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل: الفدية والعقيقة والصدقة على مدار العام.

هدف برنامج الأضاحي

يُذكر بأن برنامج الأضاحي عاد بالنفع على أكثر من 210 آلاف مستفيد، وقد بلغت قيمة الأضاحي أكثر من 44 مليون ريال وذلك خلال موسم الحج الماضي.

وتواصل منصة إحسان إطلاق خدمات تسهم في تسهيل وتسريع عمليات التبرع لأهل الخير، باعتبارها مظلة تقدم الدعم لقطاع العمل الخيري بشمولية، تحت إشراف 12 جهة إشرافية حكومية تتابع سير عمل المنصة وفق حوكمة دقيقة ومحكمة، ولجنة شرعية للتأكد من التزام المنصة بتطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية في الأعمال الخيرية والتنموية والزكاة والصدقة وكافة الخدمات والمعاملات التي تتم عبر المنصة.

أرقام منصة إحسان

يذكر أن المنصة الوطنية (إحسان)، قد حققت رقماً استثنائياً وغير مسبوق وذلك بتخطيها إجمالي تبرعات بلغت ملياراً و350 مليون ريال خلال الحملة الوطنية الأخيرة للمنصة، حيث استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد من مختلف الفئات المستحقة.