تُقَدِّمُ أمانةُ منطقةِ القصيمِ خدمةَ تصريحِ ذبحِ الأضاحي عبر منصة بلدي لأصحاب المطاعم والمطابخ؛ لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من 10- 13 ذي الحجة.

تصريح مجاني

ويمكنُ إصدارُ تصريح الخدمة لمدة محدودة حتى تاريخ 5/ 12/ 1443هـ عبر منصة بلدي بدون رسوم؛ لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ.

وتهدفُ الخدمةُ إلى مواكبة حجم الاحتياج في موسم الحج، والتخفيف عن أصحاب المنشآت وعملائهم من القيام بذبح الأضاحي بسهولة دون تكبّد عناء التنقل من وإلى مواقع المسالخ وفق اشتراطات بلدية محددة يلتزمُ بها صاحبُ المنشأة التي تسهمُ في تقديم الخدمة بطريقة مُنَظَّمة وصحية.