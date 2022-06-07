استقبلت الهيئة الحكومية للتنمية “إيجاد” والتي يقع مقرها في جمهورية جيبوتي، المستشار في الديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، صباح اليوم، بحضور معالي وزير خارجية جيبوتي الأستاذ محمود علي يوسف، والأمين التنفيذي للهيئة الأستاذ وركنه جيبيهو.

وقد ألقى خلال اللقاء كلمة تحدث فيها بإسهاب عن العلاقات السعودية الإفريقية وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات، مؤكداً حرص القيادة الكريمة “يحفظها الله” بتوطيد علاقاتها مع كافة الدول الإفريقية.

كما تحدث عن القمتين التي ستستضيفهما المملكة خلال العام الجاري، القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة، اللتين ستُعقدان في مدينة الرياض بإذن الله، مؤكداً أن القمة السعودية الإفريقية التي ستعقد للمرة الأولى تأتي انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على تعزيز الشراكة مع كافة دول القارة الإفريقية.

معرض إكسبو 2030

كما تطرق إلى معرض إكسبو 2030 والذي تتطلع المملكة العربية السعودية لاستضافته عام ٢٠٣٠ في مدينة الرياض، منوهاً بالدعم المعلن الذي تلقته المملكة من كافة الدول الإفريقية.

وفي ختام اللقاء، أصدرت الهيئة بياناً، رحبت فيه بزيارة معالي المستشار والوفد المرافق له، كما رحبت بعقد القمتين المشار إليهما أعلاه وجهود المملكة الحثيثة التي تسعى من خلالها لتوطيد علاقاتها مع كافة الدول الإفريقية، وأكدت المنظمة عن دعمهم الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض مؤكده على أن المملكة تمتلك إمكانيات وقدرات كبيرة تمكنها من إقامة نسخة تاريخية وناجحة بأعلى مستويات الابتكار.

والجدير بالذكر أن الهيئة تضم الدول التالية جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، و إريتريا.