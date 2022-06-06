يدخل قرار وزارة الموارد البشرية الخاص بمنع العمل تحت أشعة الشمس يوم 15 يونيو الجاري وفقًا للجدولة الزمنية المعلنة سلفًا بخصوص تنفيذ القرار.

العمل تحت أشعة الشمس

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق أن القرار يأتي في إطار حرصها على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

تنظيم ساعات العمل

ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

يذكر أن حظر العمل تحت أشعة الشمس يستمر حتى نهاية يوم 15 سبتمبر 2022م.