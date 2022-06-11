تعاقد نادي الشباب أمس الجمعة مع اللاعب محمد آدم من مواليد المملكة وقادمًا من صفوف نادي ميامي الأمريكي.

وكشف الشباب عن أن ضم آدم سيضعه في خانة المواليد بالنادي.

أرقام محمد آدم

ولعب آدم مع فريق ميامي خلال موسم 2020/2021، حيث شارك في 8 مباريات في الدوري الأمريكي ومباراتين في الكأس، دون أن يسجل أو يصنع.

وبدأ آدم مسيرته الكروية عام 2014، حيث مثل فريق ديربي كاونتي الإنجليزي تحت 23 عامًا، وبعدها انتقل إلى الملاعب الأمريكية، وكانت البداية بفريق ريدينج يونايتد «درجة ثانية»، وبعدها تنقل بين العديد من الأندية منها أتلانتا يونايتد، شيكاجو فاير.

قيمة محمد آدم بسوق الانتقالات

وتُقدر قيمة آدم 300 ألف يورو في سوق الانتقالات.

ويسعى الليث إلى تدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل المنافسة على الألقاب المحلية ودوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فريق الشباب سيواجه نادي التعاون السبت المقبل في الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم سيواجه نادي الأهلي يوم 23 يونيو في ختام منافسات دوري المحترفين لـ موسم 2021/ 2022.