خطفت دوقة كورنوال، كاميلا، زوجة ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، الأنظار أثناء حضورها مناسبة تخص تكريم الملكة إليزابيث لجلوسها على العرش البريطاني لمدة 70 عامًا، حيث لاحظ محبوها أنها ترتدي الدقلة السعودية.

وأظهرت دوقة كورنوال أنها مثل العديد من النساء تحب أيضًا استعارة الملابس من خزانة زوجها الأمير تشارلز، ففي الواقع تعود تلك الدقلة إلى ولي العهد البريطاني، وقد صممه له يحيى البشري، حيث أهداه له في إحدى زيارات أمير ويلز إلى المملكة، فمن هو مصمم الأزياء السعودي؟

من هو يحيى البشري؟

في الواقع، يجمع تاريخ بين المصمم السعودي يحيى البشري وبين العائلة المالكة البريطانية، حيث اشتهر عالميًا بتصميم فستان للأميرة البريطانية الراحلة ديانا أميرة ويلز.

وبدأ حياته ككاتب صحفي وناقد ثم رفع صناعة الأزياء السعودية إلى مستوى مرموق، مما سمح لاسم المملكة بالتألق في عالم الموضة مع مزيج فريد من الملابس السعودية التقليدية ذات السمات الأجنبية.

وعلى عكس المصممين الآخرين الذين عادة ما يفضلون أن يستقروا في الخارج، قرر البشري البقاء في المملكة وجعلها سوقًا مستهدفة رئيسية لتصاميمه وأزيائه.

وارتدت كاميلا القطعة المصممة للأمير تشارلز في عدد من المناسبات السابقة وتحديدًا في عامي 2008 و2010، وقد صُنعت القطعة الزرقاء التي تُسمى بالدقلة السعودية من الصوف والكشمير⁣، ورغم أنها صُممت لرجل إلا أن دوقة كورنوال ارتدتها السترة بأناقة شديدة.

وأضافت زوجة الأمير تشارلز لمستها الخاصة التي تجمع بين مزيج مثالي من التألق والأناقة والبساطة، وقد علق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على تلك الإطلالة حيث قال أحدهم إنها بدت رائعة، بينما أشاد آخرون بفكرة أنها لا تتخلص من أزيائها بمجرد استخدامها مرة واحدة كعادة المشاهير.