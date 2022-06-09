كشف البنك المركزي السعودي ساما، عن تعيين شيلا الرويلي ضمن عدد من الأشخاص من خارج موظفي القطاع الحكومي كأعضاء في مجلس إدارة البنك بموجب موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحسب العربية نت.

وتضمن الأمر الملكي الموافقة على تعيين كل من حمد بن سعود السياري، وخالد بن أحمد الجفالي، والمهندس راشد بن عبدالعزيز الحميد، والدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر، بالإضافة إلى شيلا بنت عذيب الرويلي.

من هي شيلا الرويلي ؟

وتشغل شيلا الرويلي منصب الرئيس التنفيذي لشركة وصاية للاستثمار منذ 2019 حتى الآن، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية، كما تشغل عضوية مجلس إدارة شركة حصانة الاستثمارية والبنك الأهلي السعودي وأرامكو السعودية لإدارة الاستثمار.

واحدة من أفضل 25 امرأة مؤثرة

واُختيرت الرئيسة التنفيذية لشركة وصاية العالمية للاستثمار، كواحدة من أفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة لعام 2021.

وجاء الاختيار من حفل تكريم هارت إنيرجي الذي يقام في عامه الرابع، والذي يسلط الضوء على إنجازات النساء اللواتي كان لهنّ تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.

إنجازات متلاحقة

وبحسب موقع Trade Arabia، فإنه خلال عملها في أرامكو السعودية، قادت شيلا العديد من المشاريع المبتكرة، وشاركت في قيادة فريق لتأسيس شركة الوصاية التابعة لـ أرامكو، والمعنية بإدارة الاستثمار العالمي، والمسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو.

كما بذلت الرويلي جهودًا في أنشطة التنوع والشمول في صناعة الطاقة وهي عضو في اللجنة التوجيهية للتنوع والشمول في أرامكو، حيث ساعدت في تشكيل سياسات الشركة ودعم دخول المزيد من النساء إلى المناصب القيادية.