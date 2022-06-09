يسعى الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري لمواصلة تألقه في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتجاوز عقبة منتخب الإمارات.

مباراة السعودية والإمارات

وتُقام مباراة السعودية والإمارات، مساء اليوم الخميس، على ملعب لوكوموتيف طشقند، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقبل مباراة السعودية والإمارات، يحتل الأخضر الأولمبي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان تحت 23 عامًا، فيما يقع الأبيض في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

الأخضر الأولمبي يسعى لحسم التأهل

ويدخل الأخضر الأولمبي مباراة اليوم، بهدف تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي، كما أنه في حالة تعادله، وفوز اليابان ضد طاجيكستان، سيضمن الصعود أيضًا.

وفي حالة تأهل منتخب السعودية الأولمبي إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة، سيواجه فيتنام صاحبة المركز الثاني في المجموعة الثالثة، وفي حالة تأهله كوصيف سيلاقي كوريا الجنوبية.

وكان الأخضر قريبًا من التتويج بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، إلا أنه خسر النهائي بصعوبة ضد منتخب كوريا الجنوبية، ما يحفز اللاعبين لحصد النسخة الحالية من البطولة.