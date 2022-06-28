قال موقع Destination: إن آخر شيء يتوقع المرء أن يجده في الصحراء الواقعة على الجانب الغربي من السعودية، هي مزرعة تزهر بجميع أنواع الأعشاب والخضروات، لكن سفيان البشري، الرئيس التنفيذي لمزارع موجان، والبالغ 24 عامًا، أثبت أن الجمع بين المعرفة الفنية والقليل من البراعة يمكن أن يحقق المستحيل.

نظام بيئي متكامل:

ويحلم المهندس السعودي بتحقيق حلمه في تخضير البيئة، وقال: على الرغم من نقص المياه في المنطقة، فقد تمكنت من بناء نظام بيئي كامل باستخدام أساليب الزراعة المستدامة مثل تلقيح النحل، وتكنولوجيا المياه المالحة المائية.

وأنشأ البشري مزارع موجان في عام 2020 على شريط مساحته 15000 متر مربع، وتمكن من بناء 5 صوبات تحتوي كل منها على نوع مختلف من الأعشاب أو الخضار.

وتسمح تقنية الزراعة المائية بزراعة المحاصيل بدون تربة، حيث تنمو الجذور في محلول مغذٍّ سائل أو داخل مواد خاملة رطبة في مثل ما يُسمى بـ الصوف الصخري والفيرميكوليت.

وماء محلول المغذيات السائلة عبارة عن مزيج من الأغذية النباتية الأساسية، مما يسمح بنمو المحاصيل بشكل أسرع من طرق الزراعة التقليدية.

وتحتوي المزرعة على محاصيل مختلفة، بما في ذلك الريحان والخس والطماطم، علمًا بأن مزارع موجان صديقة للبيئة؛ لأن الماء يُعاد استخدامه بدلًا من تصريفه، ويتم استخدام الري بالتنقيط الذي يقلل من استخدام المياه بنسبة 40%.

ليس هذا فقط، بل تستخدم المزرعة أيضًا البوليمرات الحيوية، والتي تتشكل في مواد هلامية تحت الأرض؛ حتى يتم الاحتفاظ بالماء.

وقال البشري: نحن بحاجة إلى الإيمان بالبحوث والبيانات، لقد استثمرت في بعض التقنيات المعدلة من الصناعات الأخرى لتقليل متطلبات العمالة والوقت، وبدلًا من وجود مهندس يراقب باستمرار استخدام المياه وانتشار الأسمدة، تم تجهيز الدفيئات بنظام استشعار.

إنتاج المزرعة من المحاصيل:

وقال البشري: إن مزارعه تنتج 300 إلى 400 كيلوجرام من المحاصيل كل شهر، كما يخطط لزراعة أكثر من 3000 شجرة مانجو كاستثمار طويل الأجل، ويأمل أنه في غضون عامين سيتمكن من إنشاء بحيرات صناعية وفتحها للنزهات وللجمهور والعائلات.