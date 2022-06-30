سرد مهندس سعودي قصة ترك العمل في المجال الهندسي والاتجاه نحو العمل الحر، من خلال امتهان العمل بالجزارة في ملحمة يمتلكها.

مهندس تخلى عن وظيفته الهندسية ليعمل جزارا في ملحمة يملكها التفاصيل مع منصور المزهم @m_almzham#نشرة_التاسعة#MBC1 pic.twitter.com/3HtCSTziHB — MBC أخبار (@MBC24News) June 29, 2022

وظيفة هندسية:

وروى مشاري خلال تصريحات إلى نشرة التاسعة على قناة MBC1 أنه حصل في البداية على وظيفة هندسية في إحدى الشركات، إلا أن ضعف الراتب دفعه للاتجاه نحو العمل الحر بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه قرر دراسة السوق ثم البداية في المشروع قبل نحو سنة، كاشفاً عن تلقيه التحفيز والتشجيع من رواد المحل.

وجبة أساسية:

وأكد أن الإقبال الكبير على سوق الملاحم، باعتبار اللحم وجبة رئيسية يصعب الاستغناء عنها، فضلاً عن اطمئنان رواد المحل لجودة اللحوم كون البائع سعودياً.