تعد مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لـ منتخب كولومبيا وديًا مساء اليوم بمثابة فأل خير لـ الأخضر، وذلك قبل مشاركته في كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر المقبل.

وسبق لـ المنتخب السعودي المواجهة مرتين أمام المنتخب الكولومبي، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، وانتهت المباراة الأولى، التي أقيمت في 6 فبراير 94، بالتعادل بهدف لمثله، بينما انتهت المباراة الثانية في 9 فبراير، بخسارة الأخضر بنتيجة (0-1).

لماذا يتفاءل المنتخب السعودي بمواجهة كولومبيا وديًا ؟

ووقتها نجح المنتخب السعودي في الوصول لثمن نهائي مونديال 1994 في إنجاز تاريخي وفي أول مشاركة له، لذلك يأمل السعوديون في أن تتكرر التجربة ذاتها في مونديال قطر 2022.

وسبق لـ المنتخب السعودي أن خاض 5 مباريات كأول اختبار ودي له تحضيرًا لمشاركته في كأس العالم في آخر 5 مرات شارك فيها.

لم يفز المنتخب السعودي في أول لقاء ودي له تحضيرًا لـ كأس العالم خلال الخمس مباريات حيث خسر 3 مرات وتعادل مرتين.