كشفت قرعة بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا عن وقوع المنتخب السعودي للشباب في المجموعة الأولى مع منتخبي موريتانيا والعراق.

موعد مباراتي الأخضر بـ كأس العرب تحت 20 عامًا

وتُقام البطولة في أبها، حيث سيواجه الأخضر منتخب موريتانيا يوم 20 يوليو المقبل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ثم مواجهة المنتخب العراقي يوم 26 يوليو.

نتائج القرعة

وجاءت مجموعات البطولة مكونة من ” المجموعة الأولى بها السعودية وموريتانيا والعراق، المجموعة الثانية بها اليمن والإمارات والأردن، المجموعة الثالثة بها الجزائر ولبنان وليبيا، المجموعة الرابعة بها مصر وعمان والصومال، المجموعة الخامسة بها تونس والبحرين وجيبوتي، المجموعة السادسة بها المغرب والسودان وفلسطين”.