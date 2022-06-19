توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن تسود موجة حر متوسطة القوة على معظم مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا في الحرارة يتراوح بين 3 إلى 5 درجات مئوية بدءًا من غد الاثنين.

موسم طباخ اللون

وأضاف الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون واضحًا نهاية الأسبوع، مرجعًا السبب في أن غدًا الاثنين سيكون بداية موسم طباخ اللون الذي يحول التمر من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر أو الأحمر.

ولفت إلى أن هذه الموجة متوقع أن تستمر عدة أيام، موضحًا أن هذا الحر مهم لنضج التمر ومثل موجات الحر هذه متوقعة على فترات خلال فصل الصيف وتعتبر اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة.

سقوط أمطار اليوم

وعن طقس اليوم الأحد، قال إنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة على مرتفعات مكة والباحة وعسير وجازان واليمن تمتد إلى أجزاء من عُمان.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع، اليوم الأحد أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة، وتستمر فرصة هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.