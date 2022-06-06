توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار ارتفاع درجة الحرارة في العديد من مناطق المملكة خاصة شرقي البلاد بالتزامن مع الموجة الحارة الثانية التي تعيشها المملكة.
#صباح_السعودية | أ. حسين القحطاني: المملكة تشهد موجة شديدة الحرارة، والمنطقة الشرقية أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/lPlf96dWjw
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 6, 2022
ارتفاع درجة الحرارة
وقال القحطاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة السعودية: إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع المبكر، هذا العام مشيرًا إلى أننا نعيش الآن الموجة الثانية بعد الموجة الأولى التي انتهت قبل عدة أسابيع.
وأضاف: أن هذه هي الموجة الأولى في فصل الصيف، والثانية خلال الشهر، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع بشكل لتصل إلى 49 درجة مئوية، على بعض مناطق المملكة الشرقية.
توقعات الأرصاد اليوم
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية خاصة الشرقية منها.
كما لا يستبعد تكوّن الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وجازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32كم/ساعة وتزداد سرعة الرياح لتصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية نهارًا بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول ليلًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 5-15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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