توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار ارتفاع درجة الحرارة في العديد من مناطق المملكة خاصة شرقي البلاد بالتزامن مع الموجة الحارة الثانية التي تعيشها المملكة.

#صباح_السعودية | أ. حسين القحطاني: المملكة تشهد موجة شديدة الحرارة، والمنطقة الشرقية أكثر المناطق تأثرًا بارتفاع درجات الحرارة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/lPlf96dWjw — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 6, 2022

ارتفاع درجة الحرارة

وقال القحطاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة السعودية: إن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع المبكر، هذا العام مشيرًا إلى أننا نعيش الآن الموجة الثانية بعد الموجة الأولى التي انتهت قبل عدة أسابيع. وأضاف: أن هذه هي الموجة الأولى في فصل الصيف، والثانية خلال الشهر، حيث من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع بشكل لتصل إلى 49 درجة مئوية، على بعض مناطق المملكة الشرقية.