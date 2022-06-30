توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة القادمة، وتحديدًا على القنفذة والليث.

وتشمل الحالة استمرار تأثير العوالق الترابية، والتي تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد الجمعة.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أكد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران.

وتشمل الحالة الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان وقد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كما تكون السماء غائمة جزئياً وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مرتفعات مناطق الباحة، عسير وجازان.