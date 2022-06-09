كشفت شركة موديرنا الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، عن النتائج الواعدة للنسخة المعدلة من لقاحها الذي يستهدف أوميكرون.

وأوضحت الشركة، أن جرعة معززة مقدارها 50 ميكروغرامًا نتج عنها استجابة أكبر للأجسام المضادة ضد متحور أوميكرون بعد شهر من تلقيها مقارنة باللقاح الأصلي.

النسخة الجديدة من اللقاح:

وتابعت الشركة إلى أن النسخة الجديدة التي أطلق عليها mRNA-1273.214، هي لقاح يسمى “ثنائي التكافؤ”، يستهدف السلالة الأولية للفيروس.

وبينت أن الجرعة المعززة عملت على زيادة الأجسام المضادة ضد أوميكرون 8 مرات مقارنة بما كانت عليه في اللقاح الأساسي.

وأشارت الشركة، إلى أن الأعراض الجانبية لهذه النسخة مماثلة لتلك الناتجة عن اللقاح الأصلي، مشيرة إلى أن 437 مشاركًا في هذه التجارب تحملوها.