قال مجلس الأمن القومي الروسي، مساء أمس الاثنين: إن أي محاولة للاعتداء على شبه جزيرة القرم هي إعلان حرب، وقد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وأضاف المجلس، في بيان له: “حتى بدون السويد وفنلندا فإن الناتو قريب من حدودنا وعلينا منع توسعه”.

الوضع النووي:

وفي تعليقه على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو قال المجلس: إن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو: سيصبح الوضع غير النووي للبلطيق من الماضي.

إعلان حرب:

وكان قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف: إن أي محاولة للتعدي على شبه جزيرة القرم ستُعتبر إعلان حرب على روسيا، وإذا تم ذلك من قبل دولة في الناتو، فإن هذا يعني صراعًا مع حلف شمال الأطلسي بأكمله.

وشدد ميدفيديف على أن هذا الأمر سيؤدي إلي اندلاع “حرب عالمية ثالثة”.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، متحدثًا عن عواقب انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو: “أي محاولة للتعدي على القرم هي إعلان حرب على بلدنا. وإذا قامت دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بذلك، فهذا يعني صراعًا مع حلف شمال الأطلسي بأكمله. الحرب العالمية الثالثة. كارثة كبرى”.